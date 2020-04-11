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Утечка: На следующей неделе Ubisoft подарит всем желающим Assassin’s Creed II

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В это непростое время игровые разработчики и издатели постоянно пытаются показать (зачастую неубедительно), насколько они добрые и заботливые. То в Steam бесплатно пачку игр раздадут, то Epic Games Store со своими еженедельными акциями порадует любителей видеоигр, то другие, менее известные игровые магазины рапортуют об аналогичных акциях. Не остаётся безучастной и Ubisoft: недавно компания раздала всем желающим очаровательную Child of Light, и вот, на следующей неделе нас ждёт новый подарок.

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По крайней мере, такой информацией располагает известный игровой аналитик Даниэль Ахмад, ссылающийся на проверенные источники. Согласно сообщению аналитика, на следующей неделе, с 14 апреля, в Uplay будут раздавать Assassin’s Creed II. Вместе с тем на Assassin’s Creed Brotherhood и Assassin’s Creed Revelations будут распространяться крупные скидки.

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Assassin’s Creed II вышла в 2009 году и по праву считается одной из лучших игр данной серии, так что подарок, если информация подтвердится, будет поистине ценный.

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