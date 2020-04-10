Разработчики из немецкой студии Tool1 показали нам дебютный трейлер The Invitation. Это интригующий (пока что) жанровый гибрид, в котором равномерно намешано разных идей от шутера, игры про выживание и кооперативного экшена. Ещё у The Invitation очень интересный сеттинг и предыстория. Всё действие происходит где-то в Восточной Европе, пережившей вторжение инопланетной силы и небольшой апокалипсис. Поэтому о главных целях игрока здесь догадаться несложно: нужно заниматься сбором ресурсов, воевать со странными пауками и оказывать регулярную поддержку товарищам. А теперь к деталям.

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Жизнь в сельской местности Восточной Европы образца 2081 года — довольно весёлое занятие. Развитая инопланетная сущность давно объединила человечество с межзвёздной транспортной сетью. Поэтому все прогрессивные представители человеческого рода обитают в крупных городах, пользуясь благами, появившимся в их жизни после первого контакта 2053 года. Но есть в мире The Invitation те, кто не согласен со сложившимся положением дел. Таких людей принято называют отшельниками, и у них действуют свои законы.

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Отшельникам приходится бороться за контроль над важными точками, вести борьбу за фабрики и центры обработки данных. А также регулярно давать отпор инопланетным тварям. Собственно, игрок принадлежит к подобной касте скитальцев. В группе единомышленников ему придётся заниматься поиском ресурсов и забытых человечеством технологий с целью выживания. Для разнообразия игрового процесса пользователю предложат заниматься захватом особых зданий для производства уникальных предметов.

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Короче, пока в описании The Invitation полно сумбура, его же хватает и в представленном видеоролике. Авторы пытались запихнуть в коротенькое видео как можно больше геймплея, беспардонно намешивая разные его аспекты. Мы видели и стрельбу, и каких-то огромных пауков, и прогулки по постапокалиптическим джунглям, и даже долгие пролёты милых говорящих дронов. Пройдёт некоторое время — и авторы The Invitation смогут представить своё детище во всех подробностях

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Самая интригующая подробность проекта — необратимая смерть персонажа. Это обстоятельство делает из The Invitation самый настоящий «выживастик». Возродиться персонажу после гибели нельзя. Весь собранный скарб будет обязательно растащен другими игроками.

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Релиз игры должен случиться на PC. Даты релиза пока нет.