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«Средневековая GTA» обзавелась бесплатным прологом

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После того, как Rustler, которую разработчики, ничего не скрывая, называют средневековой пародией на первые части Grand Theft Auto, успешно прошла кампанию по сбору средств на Kickstarter, авторы пообещали, что выпустят для неё небольшой бесплатный пролог — своего рода ознакомительную версию. Сказано — сделано: Rustler Prologue уже можно опробовать в Steam.

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Напомним, что в Rustler мы принимаем на себя роль средневекового разбойника, выполняющего различные задания и то ли наводящего ужас, то ли вызывающего смех среди жителей близлежащих поселений.

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Полная версия Rustler выйдет, «когда придёт время». По предварительной информации, это «время» настанет осенью текущего года.

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