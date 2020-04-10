Определена дата появления последнего героя для оригинальной Overwatch
Если вы всё ещё играете в Overwatch, то, стало быть, помните об анонсе Эхо — 32-м герое класса «Урон». Так вот, персонаж появится на официальных серверах игры уже на будущей неделе, 14 апреля.
реклама
Если кому интересно, то на тестовом сервере проекта доступны все косметические предметы Эхо, будь это облики, анимации и так далее. Чуть ранее стало известно, что Эхо станет последним персонажем для оригинальной Overwatch. Основная часть команды разработчиков уже давно трудится над второй частью. Именно поэтому, кстати, впервые за все годы Blizzard не стала готовить новую сюжетную миссию для ежегодного события «Архивы» — просто чтобы не тратить силы и посвятить больше времени сиквелу.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила