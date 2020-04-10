Если вы всё ещё играете в Overwatch, то, стало быть, помните об анонсе Эхо — 32-м герое класса «Урон». Так вот, персонаж появится на официальных серверах игры уже на будущей неделе, 14 апреля.

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Если кому интересно, то на тестовом сервере проекта доступны все косметические предметы Эхо, будь это облики, анимации и так далее. Чуть ранее стало известно, что Эхо станет последним персонажем для оригинальной Overwatch. Основная часть команды разработчиков уже давно трудится над второй частью. Именно поэтому, кстати, впервые за все годы Blizzard не стала готовить новую сюжетную миссию для ежегодного события «Архивы» — просто чтобы не тратить силы и посвятить больше времени сиквелу.