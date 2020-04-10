Коронавирус продолжает нарушать устоявшийся уклад жизни: людей просят сидеть дома, общественные места закрывают, а уж про различные выставки и говорить не приходится — совсем недавно впервые за 25 лет своего существования была отменена E3, а следом от проведения QuakeCon 2020 отказалась и Bethesda. Теперь вопрос — как Blizzard поступит со своим традиционным фестивалем BlizzCon.

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Прогнозировать развитие ситуации с пандемией не представляется возможным, поэтому Blizzard со свойственной себе прагматичностью решила заранее сказать, что думает по поводу возможности проведения фестиваля.

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А думает руководство Blizzard следующее: компания хотела бы провести BlizzCon и даже прорабатывает различные сценарии, но сейчас самое главное — это здоровье и жизни людей, и пока ситуация с пандемией в мире не стабилизировалась, говорить о проведении фестиваля или его отмене слишком преждевременно.

BlizzCon традиционно проходит в конце года: в конце октября—начале ноября.