Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В World of Tanks можно бесплатно получить Master of Orion (2016)

+
2080 Ti - цена упала на порядок
Регард снова в строю: RTX 2080 дешевле чем везде
-14000р на RTX 2080 в Ситилинке. Цены идут вниз
Предложение дня - Ryzen 3990X за 340 тысяч рублей
Скидки до 50% в Ситилинке

Wargaming тоже решила не оставаться в стороне в период повсеместных бесплатных раздач игр и объявила о том, что с сегодняшнего дня и до утра 23 апреля каждый игрок в World of Tanks может бесплатно получить ремейк глобальной стратегии Master of Orion, вышедший в 2016 году.

реклама

Подарочная версия включает в себя основную игру с одиночным режимом и всеми расами, дополнение Revenge of Antares, а также инопланетную расу Ханат терранов и режим «классической» графики. Всё, что требуется от игроков — выполнить в World of Tanks элементарное задание «Исследуй», в рамках которого нужно просто одержать победу в бою.

реклама

Также Wargaming предусмотрела ещё три мелких внутриигровых задания, за выполнение которых можно получить различные надписи, эмблемы и декали на тему Master of Orion.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

world of tanks wargaming master of orion
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В World of Tanks можно бесплатно получить Master of Orion (2016)
+
Cyberpunk 2077 получит не меньше двух аддонов-расширений
+
Дебютный трейлер Dynasty of the Sands — градостроительного симулятора про Древний Египет
+
Авторы Skyforge отметили пятилетие игры специальным «Юбилейным обновлением»
+
Большое геймплейное видео Grounded — нового «выживастика» от Obsidian
+
Obsidian пообещала, что в «выживаче» Grounded будет режим для страдающих арахнофобией
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 73
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 48
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
197
Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
86
8 лучших модов для The Witcher 3. Часть 1
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
39
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
84
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
29
Барахолки vs магазины - собираем бюджетный компьютер геймера в апреле 2020
33
Безопасно наблюдаем за распространением коронавируса в России через интернет - обзор сайтов-информеров
9
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
2
MediaTek искусственно повышает результаты синтетических тестов с 2017 года
8

Сейчас обсуждают

huk87
18:28
Слева сток, если биос обнулить, справа с моими настройками памяти 3800cl22.
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
RadeoForce
18:26
Впервые вижу, чтобы здесь кто-нибудь извинялся за орфографию.🤔 О интернет, ты не так безнадежен😊
Самые популярные геймерские видеокарта и процессор марта 2020 года в Steam – NVIDIA RTX 2060 и Intel Core i5-9400F
Leshiy2371
18:25
"...Для игры покупают то, что работает здесь и сейчас. К сожалению, пока это не про AMD..." Лучшы и нискажыш. Лан,пойду готовить утку по-пекински - кушать хоцца.
Самые популярные геймерские видеокарта и процессор марта 2020 года в Steam – NVIDIA RTX 2060 и Intel Core i5-9400F
RadeoForce
18:23
А тем временем у меня 3600 работает на фиксиррванных 4.3ггц на 1.34v. Делай выводы 😉
MediaTek искусственно повышает результаты синтетических тестов с 2017 года
Zmax
18:21
я себе pi-hole поставил не так давно, вы бы видели сколько треша с мобилы льется непонятно куда и зачем.
В Mozilla Firefox 75 появились новые функции сбора данных о пользователях
RadeoForce
18:20
Все игры, которые считаю шедеврами, стараюсь купить хотя бы на распродаже, даже если доступны на торрентах. Проходное 5-часовое говно за 4000 не покупаю принципиально
Создатели игры Ведьмак 3 рассказали, сколько за 5 лет было продано копий игры
Zmax
18:20
Ждем автора который теперь и с пикабу будет перепечатывать новости.
В Mozilla Firefox 75 появились новые функции сбора данных о пользователях
Алексей
18:19
как сделать из 1080ti карту медленнее 1070 GTX? просто поставь ее в ряженку)))
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Алексей
18:19
у автора статьи совсем другие настройки графона. что ты тут лепишь?
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
VRoman
18:16
Не посадят никого. В корпорациях по определению нет личной ответственности за деятельность бизнеса.
В борьбе с AMD в сегменте ноутбуков Intel верит в силу денег
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем