В World of Tanks можно бесплатно получить Master of Orion (2016)
Wargaming тоже решила не оставаться в стороне в период повсеместных бесплатных раздач игр и объявила о том, что с сегодняшнего дня и до утра 23 апреля каждый игрок в World of Tanks может бесплатно получить ремейк глобальной стратегии Master of Orion, вышедший в 2016 году.
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Подарочная версия включает в себя основную игру с одиночным режимом и всеми расами, дополнение Revenge of Antares, а также инопланетную расу Ханат терранов и режим «классической» графики. Всё, что требуется от игроков — выполнить в World of Tanks элементарное задание «Исследуй», в рамках которого нужно просто одержать победу в бою.
рекламаТакже Wargaming предусмотрела ещё три мелких внутриигровых задания, за выполнение которых можно получить различные надписи, эмблемы и декали на тему Master of Orion.
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