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Дебютный трейлер Dynasty of the Sands — градостроительного симулятора про Древний Египет

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Разработчики из студии Rocket Flair представили дебютный трейлер Dynasty of the Sands. Это градостроительный симулятор, в котором игрокам нужно будет заниматься возведением городом времён Древнего Египта. Как и полагается в подобных случаях, начинать придётся с маленьких поселений, плавно переходя к более крупным.

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Что может интересного предложить Dynasty of the Sands? Например, там будет сильный упор на религию — горожанам придётся заниматься жертвоприношениями. Основные аспекты будут во многом схожи с теми, что мы уже видели в других играх. Например, здесь точно будет сложная экономическая система, но подобное обещают все разработчики градостроительных симуляторов. Ещё тут найдётся место опасным стихийным бедствиям — опять же, они есть во всех подобных проектах. Зато в Dynasty of the Sands точно будет механика постройки огромной пирамиды — это же игра про Египет! А, и вот эти странные статуи людей с головами собаки — они тоже будут.

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Dynasty of the Sands поступит в продажу в этом году на PC. Не удивимся, если сначала она попадёт в ранний доступ Steam.

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