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Авторы Skyforge отметили пятилетие игры специальным «Юбилейным обновлением»

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К онлайн-игре Skyforge можно относиться по-разному. Некоторые игроки справедливо отметят, что время подобных онлайн-проектов уже давно прошло, сейчас в моде королевские битвы и сетевые соревновательные шутеры. Но факт остаётся фактом — Skyfroge уже стукнуло 5 лет. Очевидно, что все эти годы проект был востребован у игроков и приносил доход своим создателям. А по случаю маленького юбилея разработчики выпустили специальное обновление, которое так и называется — «Юбилейное обновление». Самое время рассказать, что там нас ждёт внутри.

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Специально для любителей оружия и прочих вещей есть наборы с оружием двадцать пятого поколения. Там будут клинки, пушки и косы — знающие разберутся. Специально к пятилетию разработчики приготовили событие «День Элиона» — нужно будет отправиться спасать пленных и получать награду. За удачное выполнения задания полагается начисление особой валюты, которую можно обменять на один из пяти юбилейных костюмов.

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Или вот обновлённый режим повышенной сложности «Кошмар». На бессмертных будут действовать особые модификаторы, которые существенно усложнят ведение боя. Наконец, «Юбилейное обновление» добавит в игру Атлас вторжения — это новая система для дополнительного развития персонажа. Игроки смогут выбрать свой уникальный путь развития. Точнее, для своего персонажа, да. Ну, и потом нужно будет принимать участие в специальных задачах ради не менее уникальных бонусов.

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В общем, подарочек к пятилетию получился весьма скромным — в других проектах отмечали подобные даты с большим размахом. Но судить не нам, а завсегдатаям Skyforge. Есть тут такие?

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