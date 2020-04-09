Крайне необычный проект Grounded от студии Obsidian Entertainment повествует о том, как уменьшенные до размеров муравьёв человечки выживают в неприветливом микромире. С самого начала было понятно, что эта игра противопоказана тем, кто боятся насекомых и пауков, но вот в жестоком капиталистическом мире это означает уменьшение возможной аудитории и, следовательно, прибыли.

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В недавнем трейлере было продемонстрировано сражение игрока с гигантским пауком, и один из пользователей, став своего рода собирательным образом всех арахнофобов, заявил, что из-за своих страхов не сможет играть в Grounded. Obsidian тут же объяснила, что нашла лаконичное решение проблемы: в Grounded будет режим для арахнофобов.

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Что собой представляет данный режим, разработчики не объяснили. То ли гигантский паук заменится на розового пони, то ли ему придадут внешне приятные, возможно, даже милые черты, пока можно лишь гадать.

Релиз Grounded в раннем доступе планируется на 28 июля.