Выход скайримской главы The Elder Scrolls Online задержится
На следующий месяц для The Elder Scrolls Online запланирован выход главы Greymoor, местом действия которой станет всеми любимая северная провинция Скайрим. Изначально предполагалось, что релиз главы состоится 18 мая и 2 июня на PC и консолях соответственно, но в свежем обращении к игрокам руководитель студии Zenimax Online Мэтт Файрор уточнил, что придётся подождать чуть дольше — как минимум на неделю дольше.
реклама
Причина нынче, увы, банальная — коронавирус и последствия перехода студии на удалённую работу. Zenimax сейчас делает всё возможное, чтобы глава Greymoor появилась на тестовых серверах в срок — 20 апреля — но вот с полноценным релизом придётся потерпеть.
рекламаВ завершение своего обращения господин Файрор порекомендовал всем почаще мыть руки и отметил, что есть у коронавируса и положительные стороны: так, например, из-за политики самоизоляции в TES Online стало значительно больше игроков, чем обычно. Дескать, игры наподобие TES Online — отличный способ отвлечься от суровой действительности.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила