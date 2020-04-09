На следующий месяц для The Elder Scrolls Online запланирован выход главы Greymoor, местом действия которой станет всеми любимая северная провинция Скайрим. Изначально предполагалось, что релиз главы состоится 18 мая и 2 июня на PC и консолях соответственно, но в свежем обращении к игрокам руководитель студии Zenimax Online Мэтт Файрор уточнил, что придётся подождать чуть дольше — как минимум на неделю дольше.

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Причина нынче, увы, банальная — коронавирус и последствия перехода студии на удалённую работу. Zenimax сейчас делает всё возможное, чтобы глава Greymoor появилась на тестовых серверах в срок — 20 апреля — но вот с полноценным релизом придётся потерпеть.

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В завершение своего обращения господин Файрор порекомендовал всем почаще мыть руки и отметил, что есть у коронавируса и положительные стороны: так, например, из-за политики самоизоляции в TES Online стало значительно больше игроков, чем обычно. Дескать, игры наподобие TES Online — отличный способ отвлечься от суровой действительности.