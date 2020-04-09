Ремейк Crash Team Racing с подзаголовком Nitro-Fueled летом прошлого года вышел на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Консольная эксклюзивность выглядит логично, вспоминая, что оригинал выходил на PlayStation, но в наши дни разработчики всё же стараются делать «мультиплатформу». И вот, похоже, вскоре несправедливость в отношении PC-игроков закончится: упоминание Windows-версии Crash Team Racing Nitro-Fueled обнаружено на сайте Activision в разделе технической поддержки.

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Безусловно, это ни к чему Activision не обязывает, да и вообще мы можем иметь дело с простой ошибкой. С другой стороны, переиздание трилогии Crash Bandicoot N.Sane Trilogy ведь всё же вышло на PC, несмотря на то, что все три её оригинальные составные части были эксклюзивами PlayStation.