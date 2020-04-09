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Valorant бьёт рекорды Twitch, а Riot блокирует спекулянтов, торгующих доступом в закрытую «бету»

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Хитрецы из Riot, устроившие на Twitch раздачу ключей доступа на закрытое бета-тестирование многопользовательского боевика Valorant, взрастили на этой почве сразу несколько информационных поводов. Во-первых, общее время просмотра трансляций по Valorant достигло 34 миллионов часов, а во-вторых, одновременно за игровым процессом закрытой «беты» Valorant наблюдали более 1,7 млн зрителей.

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Безусловно, Riot не уточняет, сколько из этих 1,7 млн — «боты», оставленные для получения ключей доступа в закрытую «бету», но совместно с Twitch старается с ними бороться.

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Поскольку ключи доступа выпадают случайным образом, некоторые любители лёгких денег решили нажиться на чужом «хайпе» и начали продавать аккаунты по бешеным ценам, которые могут достигать 300 долларов. Для менее зажиточных геймеров находчивые спекулянты даже организовали систему почасовой аренды заветного аккаунта. Да, люди на полном серьёзе готовы покупать доступ в «бету» бесплатной игры.

На этот счёт Riot сразу предупреждает: избегайте спекулянтов. Компания блокирует продавцов и покупателей подобных учётных записей, освобождая места для тех, кто честно получил ключ, просматривая трансляции. Так что, потратив $300, можно очень легко лишиться денег, и никто вам никогда ничего не вернёт.

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Напоминаем, что Valorant выйдет летом этого года.

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