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Появился тизер Observer System Redux — одной из первых игр для нового поколения консолей

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Польша продолжает демонстрировать, что её игровая промышленность имеет все шансы стать самой успешной в Европе. Сегодня, например, краковская студия Bloober Team, известная по Layers of Fear, Observer и Blair Witch, опубликовала тизер проекта под названием Observer System Redux.

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Строго говоря, хоть нам и показали тизер и огласили название проекта, на данном этапе не вполне ясно, с чем мы имеем дело — с сиквелом Observer 2017 года или же с его обновлённой версией, использующей мощности консолей нового поколения. По крайней мере, разработчики открыто пишут, что перед нами «некстгенный» проект. В любом случае, всё прояснится 16 апреля: именно на этот день разработчики назначали полноценный показ Observer System Redux.

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Стоит напомнить, что оригинальная Observer повествует о Польше относительно далёкого будущего, в котором мир был поражён цифровой чумой, приведшей к войне человечества. Мы играем за детектива Даниэля Лазарски, обладающего способностью проникать в сознание людей, доставая оттуда необходимую в его расследованиях информацию.

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