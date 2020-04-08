Появился тизер Observer System Redux — одной из первых игр для нового поколения консолей
Польша продолжает демонстрировать, что её игровая промышленность имеет все шансы стать самой успешной в Европе. Сегодня, например, краковская студия Bloober Team, известная по Layers of Fear, Observer и Blair Witch, опубликовала тизер проекта под названием Observer System Redux.
реклама
Строго говоря, хоть нам и показали тизер и огласили название проекта, на данном этапе не вполне ясно, с чем мы имеем дело — с сиквелом Observer 2017 года или же с его обновлённой версией, использующей мощности консолей нового поколения. По крайней мере, разработчики открыто пишут, что перед нами «некстгенный» проект. В любом случае, всё прояснится 16 апреля: именно на этот день разработчики назначали полноценный показ Observer System Redux.
реклама
Стоит напомнить, что оригинальная Observer повествует о Польше относительно далёкого будущего, в котором мир был поражён цифровой чумой, приведшей к войне человечества. Мы играем за детектива Даниэля Лазарски, обладающего способностью проникать в сознание людей, доставая оттуда необходимую в его расследованиях информацию.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила