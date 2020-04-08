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Владельцы THQ Nordic и Deep Silver потратят более 160 миллионов долларов на покупку новых студий

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Есть такая группа компаний Embracer Group, в состав которой входят THQ Nordic и Deep Silver. Ну, и многие другие студии. Так вот, Embracer собирается отправиться за покупками и, разумеется, выделала на эти вещи большие деньги. Покупать будут студии разработки игр, а припасено для этого чуть больше 1,6 миллиарда шведских крон. Если перевести на доллары США, то получится более 160 миллионов. Embracer Group не боится делать подобные инвестиции, даже не смотря на пандемию. Дескать, все купленные студии работают удалённо, на производственные процессы это хоть и повлияло, но не так сильно, как могло показаться.

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Самая очевидная покупка в данном случае — студия 4A Games, которая известна благодаря играм серии Metro. Ведь 4A Games тесно сотрудничает с Deep Silver.

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Если же говорить о природе возникновения тех самых 160 миллионов долларов, то Embracer Group получила их в виде инвестиций от сторонних компаний. Продажа акций тоже помогла.

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