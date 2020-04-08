По основным правилам игры в королевской битве Apex Legends сражаются несколько отрядов по три бойца в каждом. В рамках экспериментов студия Respawn Entertainment добавляла в игру и режим дуэтов, и режим одиночек, и вот, теперь режим «для двоих» стал в игре постоянным. Игроки решили, что в перспективе точно также поступят и с режимом для одиночек, но, похоже, нет: по словам Respawn, данный режим совсем не подходит игре.

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Как поясняют разработчики, способности героев Apex Legends разрабатывались с расчётом на командную игру; и если в режиме дуэтов эта командная игра ещё присутствует, то при сражениях одиночек — уже нет. И это очень негативно влияет на Apex Legends, в особенности на статистический показатель удержания новичков.

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По совокупности причин от введения режима для любителей быть единоличными хозяевами своего успеха в матче на постоянную основу пока решили отказаться. Впрочем, Respawn ищет возможности решения данной проблемы, но на данном этапе советует пригласить друзей и играть вдвоём или втроём.