У «выживача» Green Hell появился режим совместного прохождения
Основная идея «выживача» Green Hell заключается в том, чтобы показать, как тяжело одному человеку выживать в недружелюбных джунглях Амазонки, полагаясь лишь на собственные силы и постоянно борясь со страхами. Но мода на совместные прохождения не обошла стороной и его: вместе с обновлением 1.5 в Green Hell появился режим кооператива с участием до четырёх человек.
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Братья по несчастью смогут помогать друг другу и разделять общее горе. В общем, разработчики постарались воспроизвести ситуацию, при которой небольшая группа людей оказывается отрезанной от внешнего мира и пытается выжить, используя общие силы и возможности.
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Напомним, что Green Hell вышел в раннем доступе Steam летом 2018 года, а до полноценного релиза добрался спустя год — в начале сентября 2019-го. Как видим, на этом развитие игры не заканчивается. Кстати, до 12 апреля Green Hell можно приобрести в Steam со скидкой в 25 %.
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