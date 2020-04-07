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Company of Crime — тактическая стратегия от 1C Entertainment с рукопашными боями в Лондоне 1960-х

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Разработчики из Resistance Games совместно с 1C Entertainment анонсировали Company of Crime. Это пошаговая тактическая стратегия, действие которой происходит в Лондоне 1960-х годов. Если коротко, то эта игра про полицейских и преступников. Особенно примечателен тот факт, что пользователь сможет выбрать на старте одну из противоборствующих сторон. И, разумеется, достичь определённых высот. От выбора стороны зависит, как минимум, набор предлагаемых юнитов. Игрок может возглавить Летучий отряд Скотленд-Ярда или же полностью примкнуть к преступному миру.

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Боевая система Company of Crime довольно занятная. В ней явно прослеживается упор на ближние дистанции в закрытых помещениях. У каждого из бойцов есть зона контроля, поэтому их расположение на многое влияет. Ничего необычного, мы все знаем XCOM, да. Игрок сможет перекрывать путь противникам, брать врага числом, а также нападать с тыла, получая бонус к атаке. Никто не запретит отвесить врагу пинка, чтобы отбросить его в сторону и не дать ударить подконтрольного юнита, когда тот будет проходить мимо. А если кто-то из противников раздобудет пистолет, нужно либо спрятаться, либо отобрать у него оружие, пока он не перестрелял весь отряд.

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Очень радует тот факт, что миссии в Company of Crime не будут только про рукопашные бои. Релиз игры намечен на лето нынешнего года.

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1c entertainment company of crime resistance games
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