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Авторы симулятора бездорожья SnowRunner рассказали, как будут поддерживать игру после релиза

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Релиз симулятора бездорожья SnowRunner состоится уже в конце этого месяца, и на старте продаж в игре будет присутствовать определённый набор техники и три основных локации — Мичиган, Аляска и Таймыр. Естественно, на этом всё не закончится, и сегодня разработчики из Saber Interactive совместно с издательством Focus Home Interactive рассказали о ближайших планах на пострелизный контент из состава сезонного пропуска.

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Пока что основной пострелизный контент к SnowRunner разделён на четыре фазы (этапа), в рамках которых игра постепенно пополнится ещё одним российским регионом, затем канадским регионом, после чего, наконец, американским штатом Висконсин. Вместе с регионами в игру будут добавлены и сопутствующие задания, расширится «гараж», а также появятся новые элементы кастомизации. В общем, всё как обычно — как принято в современной игровой промышленности.

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Релиз SnowRunner состоится 28 апреля на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.

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