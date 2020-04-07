Несмотря на то, что Gears 5 вышла относительно недавно, Microsoft совместно с разработчиками из The Coalition всё равно решили принести людям радость в эти непростые времена и предоставить бесплатный доступ к игре до конца текущей недели, то есть, до 12 апреля включительно. PC игроки могут опробовать Gears 5 бесплатно как через собственный магазин Microsoft, так и через Steam. В случае со Steam в вашей библиотеке должен будет появиться соответствующий начок Gears 5.

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В официальной новостной ленте Xbox не уточняется, что входит в состав временно бесплатной версии Gears 5, но, скорее всего, как обычно бывает в подобных случаях, нам доступен только мультиплеер.

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Напомним, что Gears 5 вышла в начале осени прошлого года, получила весьма высокие оценки профессиональных обозревателей, но сдержанные — от простых игроков.