Несколько дней назад Sony и Naughty Dog сообщили пренеприятнейшее известие: несмотря на то, что разработка The Last of Us Part II (и Marvel’s Iron Man VR) уже находилась на финишной прямой, релиз игры всё равно откладывается на неопределённый срок. Официально нам уточнили, что это связано с проблемами, возникшими у разработчиков вследствие перехода на удалённый, домашний режим работы. И вот, похоже, всё совсем серьёзно.

И The Last of Us Part II, и Marvel’s Iron Man VR пропали с полок виртуальных магазинов PlayStation Store, а на главной страничке раздела технической поддержки PlayStation красуется сообщение о том, что всем предзаказчикам этих игр полагается автоматический возврат средств. Соответствующее уведомление должно прийти покупателям на их адрес электронной почты.

Ранее релиз The Last of Us Part II должен был состояться 29 мая, но теперь, похоже, её релиз — перспектива весьма отдалённая.