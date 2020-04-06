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Британские разработчики оставляют в своих играх сообщения с просьбами оставаться дома

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Мир продолжает сплачиваться и демонстрировать человечность перед лицом пандемии. Так, британские разработчики игр по просьбе правительства начали оставлять в своих проектах сообщения с просьбами «остаться дома и сохранить жизни». Уже сейчас соответствующие надписи можно обнаружить в DiRT Raally 2.0, а вскоре ещё и в Sniper Elite 4, Strange Brigade и других британских играх.

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Примечательно, что завтра DiRT Rally 2.0 станет бесплатной в рамках подписки PlayStation Plus, так что, теоретически, сообщение с призывом оставаться дома увидят больше людей, в особенности среди молодёжи.

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Хотя идея, безусловно, заслуживает уважения, возникает вопрос о её целесообразности: если вы играете в игру и видите эти сообщения, то вы, скорее всего, и так уже дома, «спасая жизни».

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