Британские разработчики оставляют в своих играх сообщения с просьбами оставаться дома
Мир продолжает сплачиваться и демонстрировать человечность перед лицом пандемии. Так, британские разработчики игр по просьбе правительства начали оставлять в своих проектах сообщения с просьбами «остаться дома и сохранить жизни». Уже сейчас соответствующие надписи можно обнаружить в DiRT Raally 2.0, а вскоре ещё и в Sniper Elite 4, Strange Brigade и других британских играх.
реклама
Примечательно, что завтра DiRT Rally 2.0 станет бесплатной в рамках подписки PlayStation Plus, так что, теоретически, сообщение с призывом оставаться дома увидят больше людей, в особенности среди молодёжи.
рекламаХотя идея, безусловно, заслуживает уважения, возникает вопрос о её целесообразности: если вы играете в игру и видите эти сообщения, то вы, скорее всего, и так уже дома, «спасая жизни».
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила