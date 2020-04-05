Упоминание игр в рейтинговых агентств тех или иных государств зачастую воспринимается как верный намёк на то, что вскоре указанный там проект будет представлен официально. Так, несколько часов назад портал Gematsu рапортовал о том, что заметил на сайте корейского комитета по игровому рейтингу и администрированию упоминание Mafia II Definitive Edition и Switch-версии «файтинга с девочками» SNK Gals Fighters. Нас же, естественно, интересует только первая строчка.

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Что подразумевается под Definitive-версией в случае с Mafia II, пока не совсем ясно. Учитывая, что релиз оригинала состоялся почти десять лет назад — в августе 2010-го — логично предположить, что мы имеем дело с полноценным графически улучшенным ремастером игры.

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Последняя новая часть франшизы — Mafia III — вышла в свет осенью 2016 года и стала одним большим разочарованием для поклонников серии.