Киберспорт всё быстрее переходит в статус полноценного спорта с крупными бюджетами, большими зрительскими залами и ответственностью, которая ложится на спортсменов. В том числе ответственностью за свой не держащийся за зубами язык.

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Так, вчера Blizzard оштрафовала двух игроков Overwatch League на тысячу долларов каждого за то, что те в прямом эфире писали в игровой чат непристойности. По всей видимости, кибератлеты запамятовали, что их матч вместе с игровым чатом шли в прямом эфире, и что порочить честь Overwatch League — местное административное наказание. Соответствующие записи уже появились на специальной страничке Overwatch League, посвящённой дисциплинарным взысканиям в отношении тех или иных игроков.

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Любопытно, что напарники и соперники «отличившихся» пытались прекратить поток крайне несмешных шуток про половые акты и гениталии, но безрезультатно.