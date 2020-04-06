По мотивам Resident Evil 3 выпустят настольную игру
Настольные игры по мотивам тех или иных видеоигр последнее время набирают популярность. Этим нужно воспользоваться, решила Capcom, и совместно с компанией Steamforged Games представила Resident Evil 3 The Board Game. Деньги на её создание, правда, будут собирать всем миром посредством Kickstarter, где у проекта уже появился зародыш странички.
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Resident Evil 3 The Board Game описывается как хоррор на выживание, в который можно играть одному или с участием до трёх друзей (итого вчетвером). Игроки будут управлять знакомыми героями, такими, как Джилл Валентайн и Карлос Оливейра, и попытаются убежать из охваченного вирусом Раккун-сити как в режиме отдельных сценариев, так и в режиме кампании.
рекламаКак пишут авторы, чтобы прохождение «настолки» увенчалось успехом, игрокам придётся с умом использовать предоставленные ресурсы, принимать осмысленные решения и прочее. За Resident Evil 3 The Board Game отвечает Шервин Мэтьюз, который ранее уже создал успешную «настолку» по мотивам Resident Evil 2. Так что проект в надёжных руках.
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