Настольные игры по мотивам тех или иных видеоигр последнее время набирают популярность. Этим нужно воспользоваться, решила Capcom, и совместно с компанией Steamforged Games представила Resident Evil 3 The Board Game. Деньги на её создание, правда, будут собирать всем миром посредством Kickstarter, где у проекта уже появился зародыш странички.

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Resident Evil 3 The Board Game описывается как хоррор на выживание, в который можно играть одному или с участием до трёх друзей (итого вчетвером). Игроки будут управлять знакомыми героями, такими, как Джилл Валентайн и Карлос Оливейра, и попытаются убежать из охваченного вирусом Раккун-сити как в режиме отдельных сценариев, так и в режиме кампании.

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Как пишут авторы, чтобы прохождение «настолки» увенчалось успехом, игрокам придётся с умом использовать предоставленные ресурсы, принимать осмысленные решения и прочее. За Resident Evil 3 The Board Game отвечает Шервин Мэтьюз, который ранее уже создал успешную «настолку» по мотивам Resident Evil 2. Так что проект в надёжных руках.