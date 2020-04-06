«Выживательных» проектов у нас слишком много, ни для кого не новость. Обычно они на старте крайне плохо работают, пестрят ошибками и проявляют общее недружелюбие к игрокам. А ещё такие игры, разумеется, в первые месяцы и даже годы обитают в раннем доступе Steam, что тоже давно стало нормой. Случай с «выживастиком» Last Oasis — особый.

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Первые обитатели «Оазиса» столкнулись с большим количеством технических проблем, которые просто мешали делать в игре что-либо. Именно поэтому авторы Last Oasis пошли на кардинальные меры — они полностью закрыли проект на некоторое время. Теперь вот настал момент реинкарнации. Благо времени прошло совсем чуть-чуть, почти неделя.

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Итак, Last Oasis вновь запущена. Перед повторным запуском разработчики решили устроить самый настоящий стресс-тест для своего детища, который, по их заверениям, был успешно пройден. Но есть и грустные вести — из-за масштабного «вайпа» весь прогресс игроков полностью утрачен. Кажется, без возможности восстановления.

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Удивительно, но у перезапущенной версии Last Oasis ещё есть небольшие технические ошибки, но они спешно устраняются авторами. В общем, представители Donkey Crew предлагают заходить в Steam и играть. Перед этим придётся, конечно же, совершить покупку. На развитие «Оазиса» нужно разово пожертвовать 999 рублей. Компенсации для тех, кто потерял своего персонажа и прогресс прохождения? Ну, это к Blizzard или Wargaming, у инди-разработчиков так не принято.