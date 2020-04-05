Mount & Blade II Bannerlord продолжает на протяжении всей недели удивлять игровое сообщество своими успехами. Безусловно, игру ждали, причём не просто ждали, а надеялись и верили на протяжении восьми лет, но такого результата не ожидали даже сами разработчики. Всего пару дней назад пиковый «онлайн» новинки преодолел отметку в 200 тысяч игроков, а теперь уже вплотную приблизился к 250 тысячам.

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Учитывая, что сегодня воскресенье, и дома сидят многие из тех, кому даже во время самоизоляции положено находиться на рабочем месте, не исключено, что заветная отметка всё-таки будет преодолена.

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Стоит напомнить, что мы имеем дело с ранним релизом Mount & Blade II. Разработчики планируют продержать игру в раннем доступе около года, и пока можно лишь гадать, какими статистическими показателями проект порадует нас в будущем году. Впрочем, и карантина с самоизоляцией через год уже, будем надеяться, не будет.