Если в 2020 году ещё кого-то можно удивить или обрадовать ремастером/ремейком/переизданием некогда успешной игры, то, похоже, уже совсем скоро нам представят обновлённую версию Saints Row The Third. По крайней мере, на это недвусмысленно намекает страничка данного проекта на сайте американского рейтингового агентства ESRB, выставляющее возрастные рейтинги видеоиграм.

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Saints Row The Third Remastered выставили возрастной рейтинг M (17+), и обычно после подобных процедур вскоре следуют официальные анонсы проектов, так что остаётся только ждать. Вряд ли издательство Deep Silver анонсирует ремастер третьей Saints Row на выходных, а вот на следующей неделе — вполне возможно.

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Напомним, что оригинальная Saints Row The Third вышла в 2011 году и получила очень высокие оценки как профессиональных обозревателей, так и простых игроков.