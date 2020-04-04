Упоминание ремастера Saints Row The Third обнаружено на сайте рейтингового агентства ESRB
Если в 2020 году ещё кого-то можно удивить или обрадовать ремастером/ремейком/переизданием некогда успешной игры, то, похоже, уже совсем скоро нам представят обновлённую версию Saints Row The Third. По крайней мере, на это недвусмысленно намекает страничка данного проекта на сайте американского рейтингового агентства ESRB, выставляющее возрастные рейтинги видеоиграм.
реклама
Saints Row The Third Remastered выставили возрастной рейтинг M (17+), и обычно после подобных процедур вскоре следуют официальные анонсы проектов, так что остаётся только ждать. Вряд ли издательство Deep Silver анонсирует ремастер третьей Saints Row на выходных, а вот на следующей неделе — вполне возможно.
рекламаНапомним, что оригинальная Saints Row The Third вышла в 2011 году и получила очень высокие оценки как профессиональных обозревателей, так и простых игроков.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила