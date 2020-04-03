Релиз ремейка Resident Evil 3 состоялся несколько минут назад, и благодаря щедрости портала IGN у нас появилась возможность взглянуть на самое начало игры. А конкретнее — на первые 16 минут её прохождения. Если вы всячески остерегаетесь даже простейших и не влияющих на дальнейшее восприятие игры сюжетных спойлеров, то, естественно, к просмотру нижеуказанное видео не рекомендуется.

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На момент публикации данной заметки пользовательских оценок ремейка Resident Evil 3 ни в Steam, ни на Metacritic ещё не было, но впоследствии мы обновим данную заметку, включив в неё соответствующую информацию.

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Стоит отметить, что профессиональные обозреватели и критики назвали ремейк Resident Evil 3 хорошим продуктом, которому, впрочем, суждено находиться в тени своего «старшего брата» в лице ремейка Resident Evil 2. Согласны ли с обозревателями простые игроки, узнаем уже совсем скоро.