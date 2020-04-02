Kalypso Media подтвердила работу над новой частью серии Commandos
О том, что серия Commandos получит продолжение, нам известно ещё с конца прошлого года, когда в описании открытой компанией Kalypso Media новой внутренней студии значилось развитие именно этой франшизы. Теперь же представители компании официально сообщили, что организовали работу, и студия приступила к производству новой части Commandos.
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рекламаПодробностей пока, естественно нет; скорее всего, проект находится в состоянии препродакшена, то есть, сейчас решаются его сеттинг, действующие лица и прочее.
Стоит напомнить, что оригинальная Commandos вышла в 1998 году, а последняя новая часть — в 2006 году. Kalypso Media завладела правами на франшизу в 2018 году, благодаря чему в январе этого года на свет появился ремастер Commandos 2 с улучшенной графикой и пользовательским интерфейсом.
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