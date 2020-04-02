В конце 2017 года Activision стала участницей судебного разбирательства с компанией AM General, занимающейся производством военной техники, в частности, знаменитого военного внедорожника HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), больше известного, как Humvee. Производитель посчитал, что Activision наживается на использовании образа данного внедорожника в играх серии Call of Duty, и потребовал от издателя компенсацию.

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Activision, естественно, ничего платить не собиралась, и упорно отстаивала свои права в суде. И вот, как сообщает издание The Hollywood Reporter, разбирательство завершилось в пользу Activision. Суд постановил, что если в художественном произведении (видеоигре в том числе) стоит задача продемонстрировать реалистичность повествуемых событий, то использование в ней реально существующих образцов техники для достижения этой цели является абсолютно оправданным. Поскольку серия Call of Duty в основном рассказывает про современные боевые действия, то присутствие в ней реально существующих армейских внедорожников способствует повышению правдоподобности описываемых событий.

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Стоит отметить, что внедорожники HMMWV присутствуют чуть ли не во всех художественных произведениях с участием американской армии и стали практически её символом.