После того как организаторы E3 отменили выставку в этом году из-за пандемии коронавируса, её многие крупные из оставшихся участники, включая Bethesda Softworks, поспешили успокоить игроков, заявив, что проведут собственные пресс-конференции, причём, скорее всего, в цифровом формате. Но сегодня главный маркетолог Bethesda Пит Хайнс объявил о том, что компания отказалась от данной идеи из-за испытаний, с которыми ей пришлось столкнуться из-за пандемии. Учитывая дату публикации, может возникнуть мысль, что это шутка, но вряд ли подобными вещами вообще шутят — это было бы перебором.

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Впрочем, по словам Хайнса, у компании много интересных новостей, с которыми с нами планируют поделиться в ближайшие месяцы.

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Стоит напомнить, что у подопечных Bethesda студий в разработке находятся следующие новые проекты: Ghostwire Tokyo, Deathloop, The Elder Scrolls VI и Starfield. По каждой из них уже давным-давно пора поделиться хоть какими-то подробностями кроме их названий.