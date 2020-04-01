Казалось бы, вчера Mount & Blade II Bannerlord уже официально стала (пока) крупнейшим Steam-релизом в нынешнем году, но проекту всё равно есть, куда стремиться. Сначала к 200-тысячному онлайну, теперь уже, по всей видимости, к 300-тысячному. По статистике Steam, сегодня в Mount & Blade II Bannerlord играли без малого 220 тысяч человек. С момента релиза в раннем доступе, напомним, прошло всего двое суток.

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Подобные показатели можно смело назвать невероятным успехом серии Mount & Blade. Мало того, что франшиза находится на слуху далеко не у каждого, так ещё и героиня новости пребывает в разработке уже около восьми лет, за которые многие могли просто отчаяться. Но, как видим, дела обстоят прямо противоположным образом. И ведь речь идёт о релизе в раннем доступе; как себя покажет проект после полноценного релиза, ещё только предстоит узнать.

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Продержать в раннем доступе Mount & Blade II разработчики, к слову, планируют около года.