Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Дорвались: пиковый «онлайн» Mount & Blade II Bannerlord в Steam превысил 200 тысяч игроков

+
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене

Казалось бы, вчера Mount & Blade II Bannerlord уже официально стала (пока) крупнейшим Steam-релизом в нынешнем году, но проекту всё равно есть, куда стремиться. Сначала к 200-тысячному онлайну, теперь уже, по всей видимости, к 300-тысячному. По статистике Steam, сегодня в Mount & Blade II Bannerlord играли без малого 220 тысяч человек. С момента релиза в раннем доступе, напомним, прошло всего двое суток.

реклама

Подобные показатели можно смело назвать невероятным успехом серии Mount & Blade. Мало того, что франшиза находится на слуху далеко не у каждого, так ещё и героиня новости пребывает в разработке уже около восьми лет, за которые многие могли просто отчаяться. Но, как видим, дела обстоят прямо противоположным образом. И ведь речь идёт о релизе в раннем доступе; как себя покажет проект после полноценного релиза, ещё только предстоит узнать.

реклама

Продержать в раннем доступе Mount & Blade II разработчики, к слову, планируют около года.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

mount & blade ii bannerlord taleworlds entertainment
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Дорвались: пиковый «онлайн» Mount & Blade II Bannerlord в Steam превысил 200 тысяч игроков
+
Crytek снова намекнула на ремастер Crysis, но это, скорее всего, первоапрельская шутка
2
Rockstar пожертвует 5 % дохода от GTA Online и Red Dead Online на борьбу с коронавирусом
+
В Call of Duty Warzone уже заблокировано более пятидесяти тысяч читеров
7
«Песочница» Terraria разошлась 30-миллионным тиражом
+
Энтузиаст сравнил оригинальную и обновлённую версии Call of Duty Modern Warfare 2
5

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 43
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 37
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 22
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
20 марта 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
150
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
42
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
20
Игровая мышь против офисной: в чем разница и когда стоит переплачивать
38
Самоизоляция это надолго - игры, которые лучше всего отвлекают от суровой реальности. Часть 1
19
Некроклокинг - максимальный разгон самой мощной видеокарты из 2011 года и тест в современных играх
22
ESP32 FanControl: реобас с функцией управления LED-лентой своими руками
33
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
21
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
7

Сейчас обсуждают

Лидия Жукова
15:04
Почти 3 года пользуюсь зенфоном 3 и довольна до дури! Ни одного сбоя за все это время! Единственное, через 2 года батарея стала быстрее садиться и видеокамера немного испортилась. Но производительност...
ASUS дарит антивирус Dr. Web при покупке флагмана ZenFone 6
Hacknir
15:03
какое старье? какие новые игры прям нужны? кроме эпохи империй
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
Valeratal No
15:03
да. Для офисного компа, где старое железо, где 2-4гб оперативы - 7-ка самое то. А для геймера выбор 7-ки очень странный
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
itmanager85
15:02
щаз у 3400G - 1.760 TFlops, а у 7 нм настольных APU AMD - будет раза в 2 больше .. так что непонятно, почему 1 TFlops Xe должен восприниматься - как из ряда вон выходящее что то .. :D https://askgeek....
Intel выпустит настольный 16-ядерный процессор с тактовой частотой выше 6 000 МГЦ и графикой в 1 TFLOP
Arky
15:01
Эти вертикальные камеры посередине выглядят как какой-то дешевый ксяоми, дизайн как всегда дно...
Известны полные технические характеристики OnePlus 8 до официального анонса
ExtenZ
14:58
Cry moar plx
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
Александр Шуфер
14:56
Также вы можете как продувать радиаторы при помощи компрессора, счастливый человек незнает что такое пылесос........
Технический осмотр моей видеокарты спустя три года непрерывной эксплуатации без обслуживания - мнение о GTX 1060 Xtreme Gaming 6G
burobay
14:52
Вот минусуют фанаты Вин 7, ну типа, это я виноват, это я должен все форумы прошерстить и все проблемы пофиксить, а система ни в чем не виновата, я не достоин такой великолепной системы. Ну ок. Останус...
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
alex1377228
14:52
Заглот, там твоя мама умерла
Intel выпустит настольный 16-ядерный процессор с тактовой частотой выше 6 000 МГЦ и графикой в 1 TFLOP
Eisbrecher
14:51
Может, дело все же в прокладке? Или в том, что не надо из компа помойку устраивать, ставя все подряд репаки со всех подряд торрентов? И то надо постараться ось упороть, это чертовски живучая вещь. Не,...
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем