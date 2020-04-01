Пандемия коронавируса волей-неволей заставляет общество относиться друг к другу по-человечески и по возможности оказывать помощь пострадавшим. Чувствуя свой долг перед обществом, компания Rockstar Games объявила о том, что с сегодняшнего дня, 1 апреля, и до конца мая будет направлять 5 % дохода от GTA Online и Red Dead Online на борьбу с пандемией и помощь пострадавшим от её последствий.

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Судя по формулировке сообщения Rockstar, помогать компания будет полагающимся на господдержку местным сообществам и бизнесу в Северной Америке, Соединённом Королевстве и Индии. Именно там, к слову, расположены основные студии компании, и именно там обстановка с коронавирусом сейчас одна из самых напряжённых в мире.

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Rockstar не первая и, скорее всего, не последняя игровая компания, выразившая желание помочь в борьбе с пандемией. Ранее свою лепту в борьбу с COVID-19 внесли CD Projekt RED и Riot Games.