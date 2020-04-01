Студия Re-Logic сообщила о том, что тираж её 2D-песочницы Terraria достиг «круглой» отметки в 30 миллионов копий. Из них 14 миллионов приходятся на PC-версию, 7,6 миллионов — на версии для консолей, и 8,7 — на версии для мобильных устройств.

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Чтобы отметить данное поистине знаменательное событие, разработчики организовали в Steam скидку на Terraria в размере 50 %. Таким образом, до 3 апреля Terraria можно приобрести всего за 124 рубля.

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