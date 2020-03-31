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QuakeCon 2020 отменена

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Мы уже привыкли к новостям об отмене того или иного мероприятия из-за пандемии. В этом свете весть о том, что ежегодный фестиваль QuakeCon не будет проводиться, удивлений вызывать не должна. Bethesda совместно с id Software решили отменить юбилейный 25-й QuakeCon, весьма просто обосновав своё решение. Организаторы заявили, что здоровье сотрудников их компаний, спонсоров и простых игроков для них намного важнее. Это правильно, не поспоришь.

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Что касается будущего года, то здесь пока всё остаётся без изменений — на август 2021-го года запланировано проведение 25-го QuakeCon. Будем надеяться, что к тому времени никаких пандемий больше не будет.

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