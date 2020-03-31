В Uplay бесплатно раздают Rayman Legends
Ubisoft решила поддержать тех, кто сейчас находятся на самоизоляции, и устроила в своём магазине бесплатную раздачу приключенческого платформера Rayman Legends, увидевшего свет ещё в 2013 году. Чтобы получить подарок, нужно всего лишь проследовать на соответствующую страничку и добавить его на свою учётную запись в Uplay. Или зарегистрировать новую, если её по каким-то причинам не имеется.
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Стоит отметить, что в конце прошлого года Rayman Legends уже становилась героиней бесплатной раздачи — в Epic Games Store — поэтому вряд ли данное предложение особо актуально.
рекламаРаздача Rayman Legends в Uplay продлится до 3 апреля, 16:00 по московскому времени. Между тем напомним, что Ubisoft продлила и весеннюю распродажу — аж до 9 апреля, хотя изначально она должна была завершиться ещё пять дней назад.
На случай, если гиперссылка вдруг не работает, вот ссылка в текстовом виде: https://register.ubisoft.com/rayman-legends/ru-RU
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