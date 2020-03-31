Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Какая досада: игрок почти прошёл DOOM Eternal на «абсолютном кошмаре», но погиб на последнем уровне

1
Зарабатывай деньги участвуя в наполнении нашего сайта
Успей на SuperSALE в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена снижена на порядок в Ситилинке
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Есть в DOOM Eternal специальный режим для тех, кто любит боль. Называется он «Абсолютный кошмар», и его суть предельно проста: противники бьют больно, а любая смерть — автоматический конец игры с установкой специального «маячка», отмечающего место вашей предыдущей гибели на случай повторного прохождения.

реклама

Из любопытства «абсолютный кошмар» пробовали, наверное, все, однако целенаправленно его проходить решились немногие. Среди этих немногих популярный стример Moonmoon, которому удалось добраться до финала, но из-за неудачного стечения обстоятельств его Палач Рока пал смертью храбрых в последней локации. В данной ситуации больше всего удивляет спокойствие человека; сохранить самообладание при таких условиях крайне непросто.

реклама

Стоит отметить, что на «абсолютном кошмаре» DOOM Eternal как минимум один раз всё же уже прошли.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks id software doom eternal
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Какая досада: игрок почти прошёл DOOM Eternal на «абсолютном кошмаре», но погиб на последнем уровне
1
Скандальная миссия в аэропорту осталась в ремастере Call of Duty Modern Warfare 2
3
Релиз Mount & Blade II Bannerlord стал крупнейшим в Steam в текущем году
+
Разработчики Star Citizen получили более $17 млн новых инвестиций
19
NVIDIA показала несколько новых скриншотов Minecraft с трассировкой лучей
14
The Elder Scrolls Online станет временно бесплатной
+

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 42
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 51
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 33
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
200
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
33
Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
93
Некроклокинг - максимальный разгон и тестирование Palit GTX 260 в 2020 году
58
Тестирование процессорозависимости Resident Evil 3 Remake - сравнение двух методик тестирования и неожиданные выводы
40
Игровая мышь против офисной: в чем разница и когда стоит переплачивать
34
Самоизоляция это надолго - игры, которые лучше всего отвлекают от суровой реальности. Часть 1
15
ESP32 FanControl: реобас с функцией управления LED-лентой своими руками
26
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
5

Сейчас обсуждают

ZrZ
16:07
Переобувочка по заказу, приправленному шекелями. Ничего такого, просто бизнес.
Всемирная Организация Здоровья просит людей больше играть за компьютером
useuseuser
16:07
"Есть инфа от знающего человека, что скоро в игре будут реальные изменения. После того как допилят модули, сразу всё появится в игре. То что вы сейчас видите, это специально так плохо сделано. Чтобы н...
Разработчики Star Citizen получили более $17 млн новых инвестиций
ZrZ
16:05
Ну что, заводи нужное в этот тяжелый для фанатов Интела момент: врети вы все врети - магазин не магазин, продажи не продажи.
MindFactory: Ryzen 5 3600 продаётся почти втрое лучше, чем все процессоры Intel вместе взятые
Groove75
16:04
В данном случае коронавирус вреднее
Всемирная Организация Здоровья просит людей больше играть за компьютером
Антон Бобров
16:03
Если возникнут проблемы или вопросы - найти меня будет проще всего в комментариях под видео на youtube.
ESP32 FanControl: реобас с функцией управления LED-лентой своими руками
useuseuser
15:57
А вот и Собакевич с одобренной сектой методичкой не заставил себя долго ждать:)
Разработчики Star Citizen получили более $17 млн новых инвестиций
ego0550
15:53
В чем там рывок то? Задержки памяти по-прежнему 110+, при этом еще и кеш порезан.
Техноблогеры назвали процессоры Ryzen 4000 важнейшим продуктом AMD за 10 лет
Антон Бобров
15:53
А так - доступен полный диапазон оборотов 3-pin, от самых самых минимальных до максимальных
ESP32 FanControl: реобас с функцией управления LED-лентой своими руками
ansqie
15:52
если он это не год назад брал, то там 1600аф, а это и есть 2600 судя по тому, что он 4.3 берет и двуранги на 3600 держит, то так оно и есть
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
useuseuser
15:52
Красиво.
NVIDIA показала несколько новых скриншотов Minecraft с трассировкой лучей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем