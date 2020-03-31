Какая досада: игрок почти прошёл DOOM Eternal на «абсолютном кошмаре», но погиб на последнем уровне
Есть в DOOM Eternal специальный режим для тех, кто любит боль. Называется он «Абсолютный кошмар», и его суть предельно проста: противники бьют больно, а любая смерть — автоматический конец игры с установкой специального «маячка», отмечающего место вашей предыдущей гибели на случай повторного прохождения.
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Из любопытства «абсолютный кошмар» пробовали, наверное, все, однако целенаправленно его проходить решились немногие. Среди этих немногих популярный стример Moonmoon, которому удалось добраться до финала, но из-за неудачного стечения обстоятельств его Палач Рока пал смертью храбрых в последней локации. В данной ситуации больше всего удивляет спокойствие человека; сохранить самообладание при таких условиях крайне непросто.
рекламаСтоит отметить, что на «абсолютном кошмаре» DOOM Eternal как минимум один раз всё же уже прошли.
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