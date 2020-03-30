Riot Games поступает разумно и перед релизом своего многообещающего сетевого шутера Valorant проведёт в нём несколько этапов публичного тестирования. Начнут с закрытого бета-теста, который стартует уже на следующей неделе, 7 апреля. Чтобы поучаствовать в закрытой «бете», необходимо создать учётную запись Riot Games, привязать её к своей учётной записи в стриминговом сервисе Twitch, после чего смотреть трансляции по игре в надежде на получение доступа.

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Тестирование затронет Северную Америку, Европу, Россию и Турцию. Впоследствии число регионов увеличат. Достигнутый в ходе бета-тестирования прогресс не перекочует в релизную версию.

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Напомним, что Valorant это так называемый геройский шутер, но основной акцент в котором смещён непосредственно в сторону стрельбы — возможно, главного навыка в любом шутере от первого лица. Персонажи будут отличаться уникальными способностями, но их влияние на игру имеет не столь решающее значение, как у некоторых других проектов в аналогичном жанре.

Релиз Valorant должен состояться этим летом. Игра будет условно-бесплатной.