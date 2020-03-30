Ранняя версия долгожданной Mount & Blade II Bannerlord распахнула свои двери в Steam и Epic Games Store всего три часа назад, но игроки практически сразу продемонстрировали, что восемь лет, минувших с момента анонса проекта, ждали не только на словах, но и на деле.

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По статистике Steam, в Mount & Blade II Bannerlord на момент написания данной заметки играли более 112 тысяч человек. Конечно, немалую роль в этом сыграли карантинные меры из-за коронавируса, но факт остаётся фактом: проект ворвался в Steam на всех парах. Судя по тому, как «онлайн» новинки постоянно увеличивается, данный рекорд не первый и далеко не последний. Статистика Epic Games Store, впрочем, остаётся неизвестной. Вряд ли она повторяет Steam’овскую (скорее всего, даже не близко), но знать её всё равно было бы интересно.

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Пользовательский рейтинг игры в Steam тоже высокий: 93 % положительных отзывов на основании около трёхсот рецензий. Выборка пока небольшая; все играют и оценивают.