Kojima Productions перешла «на удалёнку» после того, как у одного из сотрудников обнаружили коронавирус
От возможности подхватить коронавирус не застрахован никто, поэтому всех, кого возможно, заранее переводят на режим удалённой работы (из дома). Однако Kojima Productions решилась на переход на удалёнку лишь после того, как у одного из сотрудников студии был обнаружен COVID-19.
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Впрочем, переживать за сотрудников студии и конкретно за Хидео Кодзиму не стоит: как поясняет руководство Kojima Productions, заражённый с 20 марта находился дома и не контактировал с другими сотрудниками после проявления симптомов коронавируса.
рекламаЗакрывать офис и переходить на домашний режим работы было необязательно, но меры предосторожности избыточными не бывают, поэтому в дополнение к указанным ранее мерам в офисе Kojima Productions было решено провести полную санитарную обработку, а также пристально следить за здоровьем каждого из сотрудников студии.
Стоит отметить, что к настоящему времени практически все крупные и не очень студии разработки игр перешли на удалённый режим работы. Нас уверяют в том, что это не должно отразиться на сроках разработки игр, но полностью исключать такую возможность не стоит. Иными словами, надеемся на лучшее, готовимся к худшему.
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