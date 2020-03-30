От возможности подхватить коронавирус не застрахован никто, поэтому всех, кого возможно, заранее переводят на режим удалённой работы (из дома). Однако Kojima Productions решилась на переход на удалёнку лишь после того, как у одного из сотрудников студии был обнаружен COVID-19.

реклама

Впрочем, переживать за сотрудников студии и конкретно за Хидео Кодзиму не стоит: как поясняет руководство Kojima Productions, заражённый с 20 марта находился дома и не контактировал с другими сотрудниками после проявления симптомов коронавируса.

реклама

Закрывать офис и переходить на домашний режим работы было необязательно, но меры предосторожности избыточными не бывают, поэтому в дополнение к указанным ранее мерам в офисе Kojima Productions было решено провести полную санитарную обработку, а также пристально следить за здоровьем каждого из сотрудников студии.

Стоит отметить, что к настоящему времени практически все крупные и не очень студии разработки игр перешли на удалённый режим работы. Нас уверяют в том, что это не должно отразиться на сроках разработки игр, но полностью исключать такую возможность не стоит. Иными словами, надеемся на лучшее, готовимся к худшему.