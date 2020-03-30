Похоже, «песочница» Garry’s Mod 2 находится в разработке
Созданная Гарри Ньюманом песочница Garry’s Mod до сих пор удивляет богатством предоставляемых движком Source возможностей. И вот, похоже, Ньюман вовсю готовит Garry’s Mod 2. По крайней мере, он очень уж «толсто» намекнул на это в своём личном блоге в Twitter.
реклама
Пару месяцев назад Ньюман также проводил опрос, в котором спрашивал у сообщества мнение по поводу применяемого в GMod 2 игрового движка. С колоссальным, но ожидаемым отрывом конкурентов опередил Source 2.
рекламаСтоит отметить, что разговоры о продолжении Garry’s Mod велись ещё пять лет назад, но тогда всё как-то быстро заглохло, и лишь в январе этого года Гарри Ньюман вновь вспомнил о проекте.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила