Созданная Гарри Ньюманом песочница Garry’s Mod до сих пор удивляет богатством предоставляемых движком Source возможностей. И вот, похоже, Ньюман вовсю готовит Garry’s Mod 2. По крайней мере, он очень уж «толсто» намекнул на это в своём личном блоге в Twitter.

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Пару месяцев назад Ньюман также проводил опрос, в котором спрашивал у сообщества мнение по поводу применяемого в GMod 2 игрового движка. С колоссальным, но ожидаемым отрывом конкурентов опередил Source 2.

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