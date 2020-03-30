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Энтузиаст запустил Half-Life 2 в VR на движке Half-Life Alyx

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То, что Half-Life Alyx станет крупным полем для экспериментов различных энтузиастов, было очевидно сразу после анонса игры, а после релиза подтверждено самой Valve. Не прошло и нескольких недель, как энтузиасты уже «прикрутили» к проекту пусть и дохленькую, но всё же отвязывающую игру от VR модификацию; теперь же мы имеем дело с практически противоположной модификацией.

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Энтузиаст Vect0r запустил первый уровень Half-Life 2 на движке Half-Life Alyx в VR-режиме. Если верить словам энтузиаста, то процесс довольно прост: ему потребовалось лишь конвертировать оригинальный файл карты в формат движка Source 2 и добавить его в Half-Life Alyx. Материалы Half-Life 2 в процессе также были конвертированы в доступные Half-Life Alyx форматы. Получилось довольно интересно.

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Энтузиаст запустил Half-Life 2 в VR на движке Half-Life Alyx
Андрей Златин
12:44
Посмотри дату публикации на исходном сайте. То что там когда-то было, это твои проблемы.
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rebel-1
12:44
Чейта некро? В провинции еще вовсю на аналогичных картах сидят.
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antiOVER
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Klogg4
12:38
Он хорошо продаётся. Просто всё относительно.
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Meat Man
12:37
Все забывают про шейдеры Особенно про вычислительные 🤣
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
Meat Man
12:35
Для нормальной графики хватит и 1060 Но игры делаются не под ПК железо.
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