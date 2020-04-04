Оригинал от 30 марта: Пандемия коронавируса, вынуждающая государства принимать всё более и более жёсткие и бескомпромиссные карантинные меры, продолжает положительным образом влиять на статистические показатели различных интернет-площадок. Не является исключением и всеми любимый Steam, который на выходных вновь установил два рекорда — пикового «онлайна», а также числа людей, находившихся непосредственно в игре.

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Пиковый «онлайн» составил 23 436 186 пользователей. Из них непосредственно в различных Steam-играх, а не просто в сети, находились без малого 7 250 000 пользователей. Как видим, статистика увеличивается еженедельно, причём рост измеряется сотнями тысяч, а то и миллионами пользователей.

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Что касается списка самых популярных игр, то в этом плане пока ничего интересного: меняются (в сторону увеличения) разве что показатели. Пятёрку лидеров по-прежнему делят между собой CSGO, Dota 2, PUBG, GTA V и Rainbow Six Siege.

Обновлено 4 апреля: Всё более активные самоизоляционные меры продолжают благотворно сказываться на статистических показателях в Steam. Вечером в пятницу в сети находились 24 156 193 пользователя Steam, из которых непосредственно в играх проводили время свыше семи миллионов пользователей. По мнению аналитиков, заветную отметку в 25 миллионов пользователей онлайн Steam может преодолеть уже в самое ближайшее время.