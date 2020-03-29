Новое дополнение для American Truck Simulator посвящено американскому штату Колорадо
Разработчики из SCS Software анонсировали дополнение для популярного (в своих кругах) симулятора дальнобойщика American Truck Simulator. Большая порция контента получила название Colorado. До анонса авторы игры пытались заинтриговать свою аудиторию с помощью короткого видеоролика, в конце которого зрителям предлагалось угадать локацию.
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Что ж, в Колорадо ландшафт местности удивляет своим разнообразием, это так. Будут здесь и много скалистых гор, густых лесов и буйных рек. Разумеется, в виртуальной копии штата найдётся место и пустыням. Глазу будет за что зацепиться — это самое главное.
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Colorado — не единственное DLC, над которым сейчас работают представители SCS Software. Параллельно эта команда трудится над Idaho — дополнением с американским штатом Айдахо. Причём, это DLC выйдет раньше Colorado. Обе порции контента должны появиться в продаже до конца года. Это самое главное.
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