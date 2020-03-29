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Новое дополнение для American Truck Simulator посвящено американскому штату Колорадо

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Разработчики из SCS Software анонсировали дополнение для популярного (в своих кругах) симулятора дальнобойщика American Truck Simulator. Большая порция контента получила название Colorado. До анонса авторы игры пытались заинтриговать свою аудиторию с помощью короткого видеоролика, в конце которого зрителям предлагалось угадать локацию.

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Что ж, в Колорадо ландшафт местности удивляет своим разнообразием, это так. Будут здесь и много скалистых гор, густых лесов и буйных рек. Разумеется, в виртуальной копии штата найдётся место и пустыням. Глазу будет за что зацепиться — это самое главное.

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Colorado — не единственное DLC, над которым сейчас работают представители SCS Software. Параллельно эта команда трудится над Idaho — дополнением с американским штатом Айдахо. Причём, это DLC выйдет раньше Colorado. Обе порции контента должны появиться в продаже до конца года. Это самое главное.

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