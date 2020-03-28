У любителей качественных головоломок, которые любят проводить за ними время с телефоном или планшетом в обнимку, сегодня праздник. Monument Valley 2 — одна из лучших представительниц своего жанра — доступна для бесплатного скачивания. Подарок от разработчиков могут забрать пользователи iOS и Android.

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Разработчики из Ustwo Games пояснили своё решение сделать игру временно бесплатной. Всё слишком очевидно — пандемия коронавируса, которая уже натворила много бед во всём мире. И в такое непростое время маленький подарок в виде раздачи Monument Valley 2 — то самое дружеское объятие (пусть и виртуальное), которого так не хватает всем сидящим на карантине.

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Monument Valley 2 — продолжение прекрасного набора головоломок, где умение менять восприятие пространства является ключевым требованием для успешного прохождения. Тот самый случай, когда лучше один раз попробовать.