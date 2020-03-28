У нас на очереди очередное магическое видео, посвящённое прекрасному Microsoft Flight Simulator. На этот раз авторы игры решили рассказать нам об мультиплеере — его устройстве, технических особенностях и многом другом.

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Самое важное, что нужно помнить про сетевой режим MFS — он очень активно задействует информацию из реального мира. Ту информацию, которая относятся к полётам самолётов, разумеется. В мультиплеере игроки попадают в единый совместный мир, авторы которого потратили много времени и сил для создания эффекта его бесшовности. И вот здесь начинается самая настоящая магия. Microsoft Flight Simulator будет имитировать все полёты, которые происходят на планете в данный момент. Искусственный интеллект возьмёт на себя управление теми воздушными суднами, данные о перемещении которых будут поступать с задержками.

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Для оптимизации сетевого режима клиент игры станет подгружать пользователю информацию только о 50 ближайших самолётах, находящихся в радиусе 200 километров. И даже если окажется так, что несколько тысяч игроков захотят встретиться в одной точке на глобальной карте, только 50 самолётов сможет увидеть каждый из пилотов. Проработка всего, что влияет на плавность работы игры, является для авторов симулятора приоритетным направлением в разработке.

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Сетевой режим Microsoft Flight Simulator можно будет подвергнуть гибкой настройке. Игрок сможет выбирать, стоит ли ему получать информацию из реального мира для глобальной карты. Если он согласится это сделать, то погодные условия, время и сведения о полётах реальных самолётов будут интегрированы в его игровую сессию. Впрочем, опцию с отображением реальных воздушных суден можно будет отключать. Никто не запретит задавать собственные условия.

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Microsoft Flight Simulator должна поступить в продажу до конца нынешнего года на PC и Xbox One. Мы уверены, что и на консоли нового поколения от Microsoft она тоже потом заглянет.