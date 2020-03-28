Более 20 минут свежего геймплея Gears Tactics
Благодаря стараниям журналистов издания PC Gamer у нас появилась возможность подробнее полюбоваться игровым процессом пошагово-стратегического ответвления Gears of War, которое нарекли Gears Tactics.
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Непосредственно игровой процесс занимает чуть больше двадцати минут времени видео, в ходе которого журналисты сравнивают Gears Tactics с XCOM и другими играми в этом жанре и приходят к выводу, что в новинке реализованы многие интересные идеи, однако глубины проработки ей явно недостаёт, что пагубным образом сказывается на реиграбельности проекта. Стоимость которого в Steam, между прочим, составляет почти 1 100 рублей.
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Релиз Gears Tactics запланирован на 28 апреля.
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