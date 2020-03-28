Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Более 20 минут свежего геймплея Gears Tactics

+
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля

Благодаря стараниям журналистов издания PC Gamer у нас появилась возможность подробнее полюбоваться игровым процессом пошагово-стратегического ответвления Gears of War, которое нарекли Gears Tactics.

реклама

Непосредственно игровой процесс занимает чуть больше двадцати минут времени видео, в ходе которого журналисты сравнивают Gears Tactics с XCOM и другими играми в этом жанре и приходят к выводу, что в новинке реализованы многие интересные идеи, однако глубины проработки ей явно недостаёт, что пагубным образом сказывается на реиграбельности проекта. Стоимость которого в Steam, между прочим, составляет почти 1 100 рублей.

реклама

Релиз Gears Tactics запланирован на 28 апреля.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

gears tactics
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Более 20 минут свежего геймплея Gears Tactics
+
Mount & Blade II Bannerlord выйдет в раннем доступе на день раньше, чем планировалось
4
По слухам, ремастер Call of Duty Modern Warfare 2 представят уже на следующей неделе (обновлено)
2
Epic Games вернёт деньги за World War Z всем, кто купили её после 13 февраля этого года
3
Microsoft и Sony не исключают возможности переноса релизов своих игр из-за коронавируса
3
Свежий трейлер ремейка Resident Evil 3 посвятили главной героине
3

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 32
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 50
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 92

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
32
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
74
Mount & Blade 2: Bannerlord, который роняет 8 ядер - предрелизное полное тестирование производительности
45
Компьютер в столе - тестируем и выясняем, можно ли на нем жарить яичницу
44
Разбираем геймпад Xbox Elite Series 2
13
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
15
Игры 65+, в рамках Программы Самоизоляции Пенсионеров для борьбы с коронавирусом
1
Компьютерные цены прошлого века (2001 год окончание) часть 4
1

Сейчас обсуждают

Konstantin Gromov
01:19
да, я помню хорошо, что прайсы в магазах были распечатаны, потому что у людей интернета не было. Я туда периодически ходил 2 километра пешком чтобы только прайс взять и дома почитать))) Кто то ходил т...
Компьютерные цены прошлого века (2001 год окончание) часть 4
Alex
01:17
как же людей статьи заглота отупляют...
Вылетов больше не будет: NVIDIA выпустила Hotfix для драйверов 445.75
Konstantin Gromov
01:15
Дайте пожалуйста RDR2 бесплатно! )))
Праздник самоизоляции продолжается - Steam раздает еще 45 игр бесплатно
enot52rus
01:13
А ты ещё тупее чем кажешься
Праздник самоизоляции продолжается - Steam раздает еще 45 игр бесплатно
Лёха Центровой
01:12
Ебаный заглот
SSD против жёстких дисков – что лучше купить в 2020 году по мнению экспертов Нardwaretimes
Лёха Центровой
01:09
Это пидорша. По погремухе - Заглот
Праздник самоизоляции продолжается - Steam раздает еще 45 игр бесплатно
Astaroth_AiR
01:09
А мне понравилась идея называть такие заводы литейными. Пусть будет
Правительство США может заблокировать TSMC
Daimler
01:08
Бред. Если TSMC поставят перед выбором или отказаться от Huawei или получить санкции и отказаться от Apple, они даже два раза думать не будут. Apple в принципе их генеральный спонсор. Поэтому яблочной...
Правительство США может заблокировать TSMC
Лёха Центровой
01:08
Надеюсь сдохнет. Либо ниггер пристрелит.
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition появился на Ebay
Erviten
01:06
На 27 дюймовом монике с 1080p эта фишка здорово улучшает чёткость картинки.
Вылетов больше не будет: NVIDIA выпустила Hotfix для драйверов 445.75
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем