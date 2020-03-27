Символом серии Half-Life наряду с греческой буквой λ является красный ломик (монтировка). Данное оружие ближнего боя, которым Гордон Фримен старательно ломал различные преграды и до смерти забивал хедкрабов и зомби, присутствовало во всех играх серии с участием неразговорчивого физика в главной роли. И хотя отсутствие монтировки в Half-Life Alyx логично в связи с изменением главного героя, некоторые игроки были данным фактом серьёзно огорчены, и Valve решила объяснить, почему же в игре нет данного культового оружия.

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Веских причин две. Во-первых, технические сложности реализации взаимодействия игрока с монтировкой в условиях виртуальной реальности. Как объяснил программист Half-Life Alyx Робин Уокер, идея внедрения монтировки в игру, безусловно, всплывала, и в тестовых версиях легендарный ломик присутствовал. Её реализация позволила бы дополнить проект специальными головоломками и игровыми механиками, но попутно доставила бы массу неудобств. Дело в том, что монтировка постоянно бы застревала в различных игровых объектах, когда игрок с VR-манипуляторами просто шёл по локации. Valve потратила много времени на то, чтобы решить возникшие проблемы, но все они не удовлетворяли разработчиков.

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Во-вторых, игровое сообщество отождествляет монтировку именно с Гордоном Фрименом, который во время действия Half-Life Alyx спокойно нежится в стазисе у G-Man’а. Valve, ознакомившаяся с отзывами участников тестовых прохождений, считавших, что они всё это время играли не за Аликс, а за Гордона, поняла, что так дело не пойдёт, и отказалась от монтировки, сконцентрировавшись на личности и навыках Аликс.

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Впрочем, если вы не боитесь спойлеров, то посмотрите на YouTube ролики финала Half-Life Alyx. Красный ломик вместе с намёком на то самое, чего мы ждём уже тринадцать лет, в игре всё же присутствует.