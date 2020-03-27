Новый видеодневник разработки King’s Bounty II посвящён истории серии
Компания 1C Entertainment опубликовала уже второй по счёту видеодневник разработки King’s Bounty II. В свежем видео всё внимание уделяется истории серии. Авторы вспомнили самую дремучую классику и проект образца 2008 года, который положил начало перезапуску серии (довольно успешному, надо отметить).
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Разумеется, кое-что было сказано и об актуальной второй части. Особым образом представители 1C Entertainment объясняли наличие в игре процесса исследования в реальном времени. По мнению авторов, это поможет игроку лучше погрузиться в сюжет. Подробный текстовый пересказ содержания видео лишён смысла вследствие того, что оно полностью на русском языке.
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Релиз King's Bounty II должен состояться в этом году, а подробнее о её основных особенностях можно почитать в одном из наших предыдущих материалов.
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