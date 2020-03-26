Релиз долгожданного обновления Wastelanders для Fallout 76 задержится на неделю из-за карантина
Как и все заботящиеся о безопасности своих сотрудников компании, Bethesda перевела разработчиков Fallout 76 на режим удалённой работы. Безболезненно подобные пертурбации пройти не могли, поэтому сегодня Bethesda с сожалением сообщила, что многообещающее обновление Fallout 76 Wastelanders выйдет на неделю позже, чем планировалось. Изначально обновление должно было выйти 7 апреля, нынешняя же дата релиза — 14 апреля. Вместе с тем на аналогичную дату отодвигается и релиз Fallout 76 в Steam.
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Напомним, что Wastelanders добавит в Fallout 76 неигровых персонажей (NPC), новую сюжетную линию, вменяемую систему диалогов, систему репутации для общения с NPC, а также новые локации и новые виды оружия и экипировки.
рекламаПримечательно, что обновление Wastelanders было представлено ещё в начале прошлого лета, но с его релизом всё никак не складывалось. Мистика, да и только.
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